Europa.today.it - Volley, contro la Sabini arriva la prima sconfitta in campionato della Sab Group Rubicone

Leggi l'articolo completo su Europa.today.it

Sabtorna a casa con una nettaPallavolonel recupero2° giornata, giocata martedì sera. La squadra di Mascetti non è mai entrata in partita, subendo oltre misura il giocoforte squadra marchigiana. Il coach gialloblù ha provato in tutti i modi a.