Cesenatoday.it - Vittoria netta e convincente di Cesena Basket 2005 contro Riccione

Leggi l'articolo completo su Cesenatoday.it

diche reduce dalla beffa di Verucchio regola per distacco i Dolphins di coach Ferro con una seconda metà di gara da applausi in cui brilla in modo a tratti esaltante la classe di Emanuele Montaguti autore, oltre a 30 punti di platino, di alcune giocate da urlo.