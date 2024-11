Modenatoday.it - “Vite-storie di felicità” lo show itinerante che promuove la Felicità fa tappa a Modena

Leggi l'articolo completo su Modenatoday.it

A scuola è vero si imparano molte cose, tante nozioni importanti e fondamentali. Tuttavia c'è una cosa che la scuola non insegna ed è come affrontare e reagire ad alcune situazioni difficili e spiacevoli che nella vita possono capitare. O ancora può capitare di sentirsi soli E depressi in.