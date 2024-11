Quotidiano.net - Vigili travolti dall’auto di un carabiniere: era positivo all’alcoltest. Tre feriti, amputata la gamba a un 25enne

Roma, 7 novembre 2024 - È unfuori servizio l’automobilista che ha travolto tre agenti della polizia locale a Roma. Secondo quanto si apprende, il militare è risultato. Iurbani sono rimasti tutti: il più grave è un agenteche ha subito l’amputazione di una. Gravi anche le due colleghe. L’incidente è accaduto ieri sera sulla via Tiburtina, all'altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare di Roma. I tre agenti - due donne e un uomo - sono statimentre erano impegnati a effettuare i rilievi per un altro incidente stradale. I tresono stati tutti trasportati in codice rosso in ospedale. L’agenteè ricoverato all'ospedale San Camillo. Le sue condizioni sono al momento stabili, nonostante abbia perso molto sangue.