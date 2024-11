Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2024 ore 17:45

DEL 7 NOVEMBREORE 13.20 GINA PANDOLFODI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURALO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICOIN PROGRAMMA PER DOMANI VENERDÌ 8 NOVEMBREL’AGITAZIONE NON ASSICURA LE FASCE DI GARANZIAE COINVOLGE:ALE RETI GESTITE DA ATAC E DATPLATAC FA SAPERE CHE DURANTE LO SCIOPERO SARANNO GARANTITI SOLO ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI, FINO ALLE 08.30 E DALLE 17 ALLE 20.NELLO SPECIFICO:-UNA PARTE DEL SERVIZIO DELLA METROPOLITANA-UNA PARTE DEL SERVIZIO DI SUPERFICIE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COLLEGAMENTI TRA LA PERIFERIA E LE STAZIONI METRO SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI E ALLE LINEE CHE SERVONO I POLI OSPEDALIERI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO.ADERISCE ALLO SCIOPERO ANCHE LA REGIONALE COTRAL CHE COMUNICA:SARANNO GARANTITI SOLTANTO ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI, COME I COLLEGAMENTI PRIORITARI CON LE STAZIONI FERROVIARIE, AEROPORTUALI, MARITTIME E IL TRASPORTO DISABILI SU PRENOTAZIONEREGOLARI, INVECE, I COLLEGAMENTI FERROVIARI REGIONALI DI TRENITALIA.