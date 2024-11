Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2024 ore 07:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DEL 7 NOVEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARECODE IN INTERN PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIAIN ESTERNA SI RALLENTA DA CASAL DE MARMO A PESCACCIO E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINASEMPRE PER TRAFFICO AUTO IN CODA SULLE DIRAMAZIONE NORD E SUD, RISPETTIVAMENTE DALL SVINCOLO DI SETTEBAGNI E DA TOR VERGATA, NEI DUE CASI FINO AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONEINCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTROCI SPSOSTIAMO SULLA PONTINATRAFFICO RALLENTATO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMASI STA IN CODA SULLA COLOMBO DA CASAL PALOCCO A VIA DI MALAFEDEFILE SULLA CASSIA E FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONEE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTITUTTO RICORDIAMO IN ENTRATA A, E NEI DUE ULTIMIO CASI, VERSO IL CENTRODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral