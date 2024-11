Ilrestodelcarlino.it - "Via della Botte un colabrodo, il Comune intervenga al più presto"

L’amministrazione comunale di Portomaggiore dovrebbe procedere alla sistemazione di via Argine Circondariale Valli del Mezzano e di via, una situazione aggravatasi ulteriormente a seguito delle recenti corpose precipitazioni temporalesche. E’ la richiesta del capogruppo di i Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, in un’interpellanza. "Da tempo queste due strade sono in sofferenza – afferma – è diventato urgente da parte dell’ente pubblico procedere con i necessari interventi di manutenzione per la propria parte, sollecitando nel contempo il sindaco, in qualità di primo cittadino e quindi responsabilesicurezza del territorio, i frontisti alla realizzazione degli interventi di competenza necessari a ripristinare la dovuta sicurezzaviabilità. Queste strade si presentano oggi disastrate, con profonde e pericolose voragini e con le fronde degli alberi che le costeggiano cresciute a dismisura, arrivando a invadere partestrada, limitando in alcuni tratti la visibilità a chi transita con il concreto rischio di collisione frontali tra gli automezzi".