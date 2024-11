Liberoquotidiano.it - Usa: Cremlino, 'Putin non si è congratulato con Trump'

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Mosca, 7 nov. (Adnkronos) - "Informazioni inaffidabili". Il portavoce delDmitry Peskov smentisce in un commento alla televisione russa Rtvi la notizia che il presidente russo Vladimirsi èinformalmente, "per mezzo di conoscenti", con Donald, per la sua vittoria alle elezioni presidenziali americane.