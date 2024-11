Universalmovies.it - Una famiglia sottosopra | trailer del film con Luca Argentero

Leggi l'articolo completo su Universalmovies.it

Vi presentiamo ile il poster di Una, la nuova commedia diretta da Alessandro Genovesi cone Valentina Lodovini. Una produzione Sony Pictures, Unauscirà nelle sale il 5 dicembre distribuito da Eagle Pictures.Una: sinossiAlessandro Moretti ha buone ragioni per essere deluso dalla vita. Non lavora più da anni, la moglie Margherita si sta lentamente allontanando da lui, e i suoi tre figli sono tanto insopportabili quanto irrispettosi. Non sarebbe certo una sorpresa se, nel profondo del suo cuore, desiderasse cambiare tutto.compresa. Dopo aver trascorso una giornata in un parco divertimenti per il compleanno di Anna, la più piccola, i sei, suocera inclusa, restano a dormire in uno degli hotel del parco.