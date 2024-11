Romatoday.it - Una "control room" h24 e un "gemello digitale" che mappa la città. Ama presenta la sua rivoluzione digitale

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Anche Ama ha partecipato all’edizione 2024 di Smart City Word Congress a Barcellona, la fiera internazionale in cui si incontrano ogni anno le start up e i progetti incentrati sull’innovazione tecnologica edel vivere urbano in programma dal 5 al 7 novembre. L’azienda, presente.