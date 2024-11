Sbircialanotizia.it - “Un letto per due”: una commedia intensa sul palco del Teatro Gioiello di Torino

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Segnatevi queste date sul calendario: 9 e 10 novembre 2024. Non vorrete di certo perdervi “Unper due”, unache si preannuncia come una delle più intense e originali del panorama teatrale attuale. Suldeldi, Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi porteranno in scena la storia di un .