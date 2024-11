Quotidiano.net - Un italiano su quattro è ancora un fumatore. Quali strategie in campo nella lotta al fumo?

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Promuovere un dibattito aperto per tentare di risolvere il problema delin Italia. È questo l’ambizioso obbiettivo di Sfumature, la campagna di informazione promossa da Philip Morris Italia. Secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie italiane unsuun. Un problema importante che porta a chiedersi se leincontro ilsiano efficaci. Se consideriamo – come risulta da indagini condotte da Eurispes anche grazie al contributo di Philip Morris Italia – che il 68% dei fumatori non ha mai provato a smettere, forse la risposta è già scritta. Abbiamo chiesto agli italiani il loro parere sulle campagne di prevenzione e cessazione, se ricordano l’ultima campagna antie se sono a conoscenza dell’esistenza di centri antia supporto di quei fumatori che hanno intenzione di smettere di fumare.