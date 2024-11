Perugiatoday.it - Umbria, raccolgono funghi senza autorizzazione: sequestri e multe per 1.300 euro

Leggi l'articolo completo su Perugiatoday.it

per 1.300emanate dai carabinieri forestali di Allerona ad alcuni cercatori diche non erano in possesso dell’prevista per i non residenti in. “In- fa sapere l’Arma - la raccolta dei