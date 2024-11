Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-11-2024 ore 20:10

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione est in primo piano la vittoria di Donald Trump è destinata a cambiare gli assetti degli equilibri internazionali leader del mondo stanno mandando messaggi di Congratulazioni al nuovo presidente americano ieri sera anche la telefonata di Giorgia Meloni riflettori puntati sui nuovi rapporti Stati Uniti Cina ha chiesto Washington e Pechino di gestire in modo adeguato le divergenze Intanto le borse cinesi aprono in rialzo ma ti amo non la guerra commerciale E chi dice ci aiuti a ottenere una pace giusta Oggi il discorso Alla nazione di Joe biden rosegarden della casa bianca sarà l’occasione per commentare il voto affrontare il tema della transizione a poche ore dal discorso della sconfitta di kamala Harris anche i Obama mettono la sconfitta democrazia significa accettare il trasferimento Pacifico del potere guerra in Medio Oriente prosegue su due fronti caldi l’offensiva di Israele nei confronti dietro l’angolo in Libano dove oggi è stata colpita lozione alla periferia sud di Beirut prima dell’era della DF aveva invitato i residenti della zona di tenuta al bastione di Evola ad andarsene pubblicando mappe sui social media che devono Naria vicino aeroporto di Beirut mentre gli attacchi di ieri su Cerca Vinci obiettivi nel Libano nord orientale sono stati uccisi circa 70 agenti di a Imola torniamo in Italia la cronaca Ascoltami assassinio di Angelo Vassallo 4 persone arrestate per omicidio volontario in concorso a 14 anni dalla morte del sindaco Pescatore domani sono finiti in manette l’imprenditore Giuseppe Cipriano il colonnello Fabio Cagnazzo Carabinieri e Lazzaro Cioffi Il collaboratore di giustizia Romolo ridosso Vassallo è stato ucciso la sera del 5 settembre 2010 in provincia di Salerno 9 colpi di pistola quella sera era nella sua station wagon nella costiera di Acciaroli stavano rincasando quando può freddato te l’espressione dei proiettile di una pistola a voi mai ritrovata ed è un carabiniere dei rosso fuori servizio l’automobilista Che ha travolto tre agenti della polizia Caliaieri secondo quanto si apprende il militare risultato positivo all’alcol test i vigili urbani sono rimasti tutti feriti in più grave un agente di 25 anni ha subito l’amputazione di una gamba gravi anche le due Colle era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa