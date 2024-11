Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-11-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per vincere presidenziali americane con oltre 300 grandi lettori 51% del voto popolare il Thai contro mette una nuova Età dell’oro e che fermerai guerra il procuratore speciale Smith la fine dei processi contro di lui ma anche carta vincente per Trump avrà un ruolo chiave nel nuovo governo e promette di impegnarsi anche per le elezioni future accetta una sconfitta ma non la fine della lotta commenta biden La Loggia invita il presidente eletto la casa bianca e oggi parlerà il paese multizonale del 3 57% Tesla lavora bene dollari Bitcoin Oggi riunione della Fed di serrare i ranghi davanti alla vittoria di Trump Macron è sciolta richiamano una maggiore unità non le penne vede aprirsi la nuova era festeggiano i sovranisti a cominciare da orban Meloni si congratula col presidente oggi vertice del Consiglio Europeo a Budapest zielinski chiede che Washington Continua a sostenere Chi è per una pace giusta né Tania non risulta in vedi in arrivo una forte ripresa del legame con gli Stati Uniti terremoto intanto nel governo tedesco console che licenzia Grinder dopo la richiesta del ministro delle finanze direzione anticipate oggi addizione dei Giorgetti sulla manovra in commissione bilancio alla camera Landini chiama la rivolta sociale contro la legge di bilancio Claudio sanità studio stabilità di vita Torni nel centro della politica dice il segretario CGIL parlando dello sciopero convocato con la UIL firmato Intanto il contratto degli statali col no delle due sigle aumento medio di 165 dollari al mese per tredici mensilità più Smart Working e buoni pasto settimana corta su 4 giorni fare un passo indietro dalla no dio parla così ai magistrati tra le tensioni sui migranti nuovo stop ai trattenimenti del tribunale di Palermo mentre non avevi Brava verso l’Albania con a bordo 8 persone raccolta in male il Ministro della Giustizia tanto perfettamente normale la visita Palazzo Chigi di Pinelli alla meloni il vicepresidente del CSM di dice disponibile un incontro per i consigli e per parlarne cronaca di stradali.