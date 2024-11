Udine20.it - Udine: aprono 3 nuovi sportelli Alzheimer in città

A partire da lunedì 11 novembre 2024 saranno attivati presso gli Ambulatori di Quartiere del Comune di3 “”nelle seguenti giornate e orari:– lunedì, ore 10-12, Ambulatorio “Sud” di Via Pradamano 21,– martedì, ore 10-12, Ambulatorio “Chiavris-Paderno” di Via Piemonte 84 e– mercoledì, ore 10-12, Ambulatorio “Laipacco-San Gottardo” di Via Forze Armate 42.Si tratta di un nuovo servizio di prossimità offerto gratuitamente dall’AssociazioneODV in collaborazione con il Comune di– Progetto OMS “Sane”, in cui le persone potranno ricevere informazioni, consigli e indicazioni sulla malattia di, con la presenza dello psicologo dott. Marco Casale.Un servizio di prossimità dove le persone potranno ricevere gratuitamente informazioni, consigli, indicazioni sulla malattia didirettamente allo sportello.