Fanpage.it - Uccise una donna in bicicletta, la rivelazione del conducente: “Soffro di svenimenti improvvisi”

Il 24enne che ha investito Giulia Mauri, 38enne che il 3 giugno tornava da lavoro in bici a Treviso, è indagato per omicidio stradale. Non sarebbe stata una distrazione e la sua posizione potrebbe aggravarsi, visto che ha confessato di soffrire di "perdite di coscienza improvvise".