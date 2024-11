Salernotoday.it - "Tutt l’ammor”, esce il nuovo singolo del salernitano Henry Santan

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

Vincenzo Bracciante, in arte, già noto per aver partecipato a diverse manifestazioni a Salerno come la “Notte Bianca”, ma è stato anche testimonial alla festa della Salernitana presso lo Stadio Arechi per i 103 anni della società con la canzone apprezzatissima dal pubblico.