Lanotiziagiornale.it - Trump controlla il Congresso, la Corte Suprema e ha parte dei media dalla sua: vacilla il mito degli Usa come culla della democrazia

Gli Stati Uniti hanno sempre rivendicato il loro ruolo di “”, al punto da tentare, a suon di guerre poi rivelatesi fallimentari, di esportarla nel resto del mondo. Un primato su cui sono stati versati fiumi di inchiostro, ma che ora, con la schiacciante vittoria di Donald, sembrare. Questo perché negli Usa non si è votato solo per scegliere l’erede di Joe Biden, ma anche per rinnovare il, dove, grazie alla potente spinta del tycoon capace di infiammare le folle, e di fronte a un partito democratico che ha dato vita a una campagna elettorale tanto surreale quanto disastrosa, i Repubblicani hanno preso il controllo siaCamera che del Senato. Il risultato è che il Presidente avrà ben pochi ostacoli — a meno di decisioni sgradite al suo partito — nel far approvare le proprie leggi.