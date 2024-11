Wired.it - Trump, che ne sarà dei processi ora che è stato eletto?

L'ex presidente, condannato per i soldi alla pornostar Stormy Daniels, rischia di non dover mai scontare le sue pene grazie all'immunità presidenziale. Il Dipartimento di Giustizia sta già valutando come chiudere i fascicoli federali