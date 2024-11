Leccotoday.it - Treno deraglia all'alba: ferito il macchinista

Leggi l'articolo completo su Leccotoday.it

Enorme spavento e grandi disagi all'per ilmento di unavvenuto alla stazione di Sondrio. È accaduto all'di oggi, giovedì 7 novembre, intorno alle ore 5:15. Stando alle prime ricostruzioni, il convoglio, per cause in corso di accertamento, non avrebbe imboccato il binario.