Lapresse.it - Trasporti, venerdì 8 novembre sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale

nazionale di 24 ore delcon prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia e manifestazione a Roma, dalle 10:30, davanti al Ministero deie delle Infrastrutture. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna in una nota “per il rinnovo del contratto nazionale, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro”.“, a differenza dei precedenti scioperi – riferiscono le organizzazioni sindacali – non si prevede, nel rispetto della legge 146 che regolamenta il diritto die una volta sola nell’ambito della vertenza di rinnovo di un contratto nazionale, la garanzia totale del servizio nelle fasce orarie che tutelano la mobilità dei viaggiatori ma sarà garantito, durante le fasce orarie previste a livello, l’utilizzo del 30% del personale viaggiante ed inoltre i servizi assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti come collegamenti con porti e aeroporti nonché quelli specializzati di particolare rilevanza sociale qualidei disabili e scuola bus per materne e elementari”, conclude la nota.