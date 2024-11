Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-11-2024 ore 19:30

Luceverdetrovato in ascolto Buonasera trafficate Le due carreggiate del raccordo anulare con code in carreggiata interna tra la casa e lo svincolo per laL’Aquila mentre in Terna abbiamo rallentamenti tra l’Aurelia e l’abbia lunghe code anche sulla tangenziale est e tre allaL’Aquila e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico è tratto di Quinto e viale della Moschea direzione San Giovanni Code po’ in uscita dae sulla via Flaminia da Corso di Francia Saxa Rubra sulla via Salaria 3 La tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe e sulla Colombo tra Iraq e via di Malafede direzione Ostia code anche sulla via Pontina direzionetra Castel di Decima e Spinaceto domani 8 novembre sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico sciopero che non prevede fasce di garanzia l’agitazione interesserà i servizi della rete Atac e Cotral a rischio Quindi bus tram metro e saranno assicurati solo i servizi minimi indispensabili come scuolabus e i collegamenti con porti e aeroporti oltre al trasporto dei disabili da Massimo Beschi è tutto Grazie per l’attenzione dei tagli di queste ed altre notizie sul sito