Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-11-2024 ore 17:30

Luceverdebentrovate l’ascolto Buonaseraintenso sulle due carreggiate del raccordo anulare con code a tratti tra la cassa e La Rustica in carreggiata interna e tra Laurentina il Anagnina in esterna per lavori sulla tangenziale est abbiamo code tra Tor di Quinto e viale della Moschea direzione San Giovanni Poi tra laL’Aquila e la Prenestina nelle due direzioni e tre la Nomentana e lascia l’aria verso lo stadio Olimpico abbiamo code anche in uscita dalla città sulla via Flaminia da Corso di Francia a Saxa Rubra sulla via Salaria tra la tangenziale e la porto dell’Urbe résultat Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara auto in coda anche sulla Cristoforo Colombo tra il raccordo e via di Malafede direzione Ostia via poi infine che domani 8 novembre è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico da agitazione riguarderà i mezzi della rete Atac e Cotral a rischio bus tram metro e ferrovie bene da Massimo pesche tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito