Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla stazione diservizi per la mobilità Domani sciopero nazionale del trasporto pubblico locale la protesta sarà senza fasce di garanzia saranno assicurati solo i servizi minimi essenziali in particolare da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 saranno garantite le metro a e b e 90 linee tra bus e tram la protesta di domani coinvolge anche le linee Cotral regolare invece i collegamenti di Trenitalia i primi disagi saranno possibili questa notte sulle linee di bus n dettagli aggiornamenti sumobilita.it le altre tizie quella in arrivo sarà domenica ecologica la prima del periodo autunno-inverno/2025 lo stop alprivato sarà nella fascia verde È vero che della domenica ecologica saranno specificati in un ordinanza del sindaco che sarà pubblicata nelle prossime ore sul sito del comune dopo quella del 10 novembre previste altre quattro domeniche ecologiche tra dicembre e marzo In collaborazione con Luce Verde infomobilità