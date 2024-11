Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-11-2024 ore 09:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni rallentamenti e code nelle ore di maggiorper lavori all’infrastruttura della metro circo legamento è grande con servizio bus 300 Celle San Giovanni servizio regolare tra Centocelle e Pantano per lavori al deposito di Porta Maggiore fino al primo dicembre linee 258 viaggerà integralmente sul bus la linea 3 Sara sostituita da bus dalla stazione Trastevere e Porta Maggiore in Viale Trastevere per lavori notturni fino al 20 novembre con esclusione del venerdì e del sabato tra le 22 e le 5 attivo un divieto di transito su entrambe le carreggiate laterali del tratto tra piazza e poi da Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli In collaborazione con Luce Verde infomobilità