Traffico Roma del 07-11-2024 ore 08 | 30

Luceverdeme trovati dalla redazione rallentamenti e code considerato l’orario su tutte le consolari in entrata amolto trafficata La Flaminia con cuore d’ariano fino a Prima Porta altre cose da Labaro a Tor di Quinto stessa situazione sulla via Salaria Concorde da Villa Spada a via dei Prati Fiscali con le anche sulla diramazionenord da Castelnuovo di Porto Fino al Raccordo Anulare sul Raccordo Anulare rallentamenti con code in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Appia in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Aurelia e via della Pisana e nel settore dalla Prenestina alla Nomentana quindi in direzione Salaria auto in fila per un km sulla diramazioneSud tra Torrenova il grande raccordo anulare incolonnamenti sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo da lunghezza alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via Nomentana a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico rallentamenti e code sulla via del mare e lo sientes Effettivamente tra Acilia e Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia ancora nel quadrante Sud code a tratti sulla Pontina da Tor de’ Cenci alla Cristoforo Colombo la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità