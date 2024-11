Bergamonews.it - Tra le balze e i terrazzamenti del Belvedere: una storia da raccontare

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Anche l’ambiente può avere una firma riconoscibile. Il paesaggio compreso tra l’abitato di Alzano Lombardo e Nese e la strada che conduce alle frazioni montane di Olera e Monte di Nese, tra il torrente Diebra e la cresta del Monte Colletto, con i suoi estesi e morbidi ronchi, è uno di questi.“È un tipo di ambiente sempre più raro nei nostri territori, che sopravvive solo in piccole porzioni sfuggite all’edificazione, alle attività agricole e all’avanzare del bosco, spesso di modesto valore ecologico. Al contrario, i ciglionamenti del, in virtù della loro estensione non interrotta, dell’integrità, della ricchezza floristica e della contiguità con l’ambiente boschivo, hanno una elevata valenza ecosistemica che la Fondazione intende preservare e valorizzare”; Mariangela Carlessi, presidentessa della Fondazione Giusi Pesenti Calvi, introduce con queste parole ‘Una nuova vita per i ronchi del