Ravennatoday.it - Tolta la concessione dell'area verde al locale, Ancisi (LpRa): "Era una zona di degrado"

Leggi l'articolo completo su Ravennatoday.it

Esprime soddisfazione Alvaro, capogruppo in consiglio comunalea Lista per Ravenna, per il completo ritorno addel parco comunale tra via Magazzini Posteriori e viale Spadolini, inDarsena. Questi spazi, fino a poche settimane fa, erano in gestione del"Alchimia.