Cms.ilmanifesto.it - Tirana, arriva la protesta anti deportazioni

Leggi l'articolo completo su Cms.ilmanifesto.it

«I primi di dicembre saremo in Albania per un’ampia mobilitazione dal basso che raggiungerà i luoghi simbolo della repressione della libertà di movimento, da Shengjin a Gjader». Il Network Against .lail manifesto.