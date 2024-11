Liberoquotidiano.it - "Tipico atleta italiano" e la bandiera tedesca: Jannik Sinner, la stoccata di Striscia | Video

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Secondola notizia,"è ildel nostro Paese: è nato in Italia e con l'. zoppica!". Si ride, al tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, ma la polemica sulla "italianità" del tennista altoatesino numero 1 al mondo torna in prima pagina, peraltro a pochi giorni dall'ultimo appuntamento ufficiale di questa lunghissima, trionfale stagione: le Nitto Atp Finals di Torino, dove l'anno scorsoarrivò secondo, sconfitto in finale da Nole Djokovic. Fu l'inizio dell'ascesa incontenibile, passata per la storica vittoria di Malaga nelle finali di Coppa Davis contro l'Australia e culminata con i due slam del 2024, agli Australian Open e agli Us Open. Nel frattempo, come detto, si era scatenata la querelle sulla residenza del 23enne di San Candido a Montecarlo, insieme a molti altri colleghi.