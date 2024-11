Dilei.it - Test: Qual è il tuo livello di autostima?

Può sembrare un fattore trascurabile ma l’, cioè l’idea che abbiamo di noi stesse, ci salva la vita o ci condanna a vivere male. La giusta percezione di quanto valiamo ci aiuta a orientarci bene nelle decisioni, ad affrontare le sfide come pure a trasformare gli inevitabili fallimenti in occasioni di crescita.L’: come praticarlaFermare i pensieri subdoliPerò non è facile tenere sempre alta l’opinione che abbiamo di noi stesse. Pensieri subdoli come “Non sono abbastanza (furba, attraente, brillante ecc.)”, “Gli altri sono meglio di me”, “Non sarò mai capace” o “Non valgo niente” s’intrufolano nella nostra mente come folletti malvagi e ci convincono a non agire, a intristirci, a sentirci perdenti ancora prima di iniziare a giocare.Riconoscere il proprio valoreMa così ci perdiamo il meglio della vita e non rendiamo giustizia a quella meravigliosa costruzione di intelligenza, talento e bellezza che siamo, visto che la mancanza dinega tutti questi fattori.