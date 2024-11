Livornotoday.it - Teatro Salone Ablondi, doppio appuntamento con la commedia in vernacolo "L'eredità"

Leggi l'articolo completo su Livornotoday.it

Torna illivornese al" di via Olanda per la rassegna teatrale Anspi-Toscana in occasione della quale si esibiranno compagnie di tutta la regione. Dopo il successo ottenuto a Guardistallo, il 27 ottobre scorso, la compagnia teatrale vernacolare "L'urtimi arrivati".