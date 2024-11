Anteprima24.it - Teatro Arbostella, “Bastano 3 per fare una coppia”: risate ed equivoci con i Teatromania di Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiTerzo appuntamento per il cartellone delGino Esposito. In arrivo un’altra ondata dicon il brillante testo di Claudio Insegno “3 peruna” messo in scena dalla Compagnia partenopeamania di Gianni Tricarico, altra vecchia conoscenza della struttura di Viale Verdi. La trama narra di uno dei week-end più complicati che si possono incontrare non solo nella vita, ma anche nelbrillante. Tutto sembra franare ogni volta e ogni volta un’invenzione dei protagonisti rimette in gioco tutto e tutti. Unaospita in una villa di montagna un amico di lui, che è anche l’amante segreto di lei. L’invito nasconde un altro tranello: il tradito è a sua volta traditore e ha invitato la sua amante con l’intenzione di spacciarla per la ragazza dell’amico.