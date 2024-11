Perugiatoday.it - Superlega, Taranto - Sir sarà lo scontro del cuore per i due coach

Seduta in sala pesi e lavoro a gruppi con la palla nella giornata di oggi per i Block Devils che si preparano per la trasferta in Puglia dove domenica prossima, 10 novembre, con fischio di inizio posticipato alle 19, scenderanno in campo con la Gioiella PrismadiDante Boninfante.