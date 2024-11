Ilgiornaleditalia.it - Stati Generali del Mercato Food & Beverage. Pierini (Assobibe): “Nella Manovra intervenire sulla Sugar tax”

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

“Momenti di confronto come quello odierno sono fondamentali per fare fronte comune, far sentire la nostra voce e valorizzare un settore che genera un significativo impatto economico e sociale. Lanciamo in questa sede un nuovo, forte appello al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia e de