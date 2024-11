Fanpage.it - Sondaggi politici, chi sale e chi scende: va male il Pd e Fratelli d’Italia vola verso il 30%

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

d'Italia vede tutti gli avversari principali in calo e neitorna ad avvicinarsi al 30%. In tutta l'opposizione, solo due partiti crescono: Italia viva e +Europa. Gli altri sono stabili oppure, in molti casi, in discesa. Ecco i risultati della nuova Supermedia di Youtrend.