Oasport.it - Sinner verso le ATP Finals: “Molto importante vincere la prima partita, mi sto ancora abituando a un campo più lento”.

Jannikè il protagonista più atteso alla vigilia delle ATP2024, in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Oggi il numero uno al mondo scoprirà gli avversari che dovrà affrontare nel suo girone, ma nel frattempo cerca di affinare la sua preparazione proseguendo gli allenamenti nel capoluogo piemontese.“È lavolta dopo 12 mesi che gioco di nuovo in Italia, sonocontento. Torino èper me e questo è un torneo speciale, che l’anno scorso è andatobene e spero lo stesso anche quest’anno. Sento tanto calore e affetto dal tifo italiano, speriamo di fare un ottimo torneo”, ha dichiarato ieri il fuoriclasse azzurro (fonte: Rai Sport).“Saràcome iniziamo il torneo. Una vittoria allasarebbe, quindi stiamo alzando il livello della preparazione, sto mettendo tanto impegno anche per fare dei miglioramenti.