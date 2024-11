Agi.it - Sinner e Alcaraz in gironi diversi, i sorteggi dell'Atp Finals di Torino. I match dell'azzurro sulla Rai

AGI - Il numero uno al mondo di tennis Jannik, giocherà nel gruppo 'Ilie Nastase'e Atpe avrà come rivali Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Lo ha stabilito ilo, che si è svolto il 7 novembre ae il numero tre al mondo Carlosnon si sfideranno quindi nello stesso raggruppamentoe Nitto Atpdi. Nel girone 'John Newcombe' lo spagnolo se la vedrà con Alex Zverev, Casper Ruud e Andrey Rublev. Il torneo potrebbe incoronare per la prima volta nella storia un tennista italiano 'maestro dei maestri'. Per l'altoatesino, certo di restare sul tettoa classifica fino al prossimo Slam di gennaio 2025 in Australia, è l'occasione di vincere il torneo che lo scorso anno gli sfuggì in finale contro Novak Djokovic davanti al pubblico di casa.