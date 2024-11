Piperspettacoloitaliano.it - Simone Montedoro in Don Matteo 14, in che puntata ci sarà l’ex capitano Giulio Tommasi

Leggi l'articolo completo su Piperspettacoloitaliano.it

Il gradito ritorno diin Don14È tempo di addii e grandi ritorni in Don14. Abbiamo lasciato Terence Hill e andranno via verso il loro felice destino anche Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico (Anna e Marco). Per cercare di allietare le uscite di scena, ciuna bella reunion.torna in Don14, ma in chetornanella quattordicesima stagione ?, il passaggio di testimone del nuovoGià da alcuni promo di Don14, si è intravisto a sorpresa il, oggi nell’Arma dei Carabinieri di Roma. Nonuna semplice comparsata, anzi.presente nelle prime due puntate di Don14, forse le più attese, dove si celebreranno i matrimoni di Cecchini e Elisa e Anna e Marco.