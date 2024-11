Udinetoday.it - Sigarette illecite, in Fvg se ne fumano 150 milioni

Leggi l'articolo completo su Udinetoday.it

Come è la situazione in Friuli Venezia Giulia in merito al consumo di? Esperti del settore a livello nazionale hanno indagato la situazione in quanto il territorio è interessalo dal fenomeno criminale per via della sua peculiare posizione geografica. La buona notizia è che, in.