Anconatoday.it - Si nasconde in bagno all’arrivo degli agenti, lo tradisce la cicca fumante nel portacenere: arrestato ed espulso

Leggi l'articolo completo su Anconatoday.it

ANCONA – L’interventoera avvenuto dopo una segnalazione, seguente ad alcuni schiamazzi in piena notte provenienti da un appartamento. Arrivati in zona Varano, i poliziotti pur non trovando nessuno all’interno dell’abitazione posta a piano terra, hanno notato dalla finestra la.