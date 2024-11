Ilpiacenza.it - Si è insediato il nuovo Consiglio provinciale

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

Prima seduta per il, dopo le elezioni dello scorso 29 settembre che hanno consegnato un “parlamentino” diviso a metà, con cinque consiglieri eletti per il centrosinistra e cinque per il centrodestra, che affiancano la presidente Monica Patelli (sindaco di Borgonovo del.