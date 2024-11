Avellinotoday.it - Sequestri “Aias”, il Tribunale dispone il dissequestro dell’immobile di Via Morelli e Silvati

Leggi l'articolo completo su Avellinotoday.it

Nel processo conosciuto come “”, che coinvolge anche ex dirigenti dell’associazione, ilha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Nello Pizza per conto di Annamaria Scarinzi, rappresentante legale dell’associazione Noi con Loro Onlus. La decisione ha portato aldi.