Fanpage.it - Sequestrata l’area del progetto Scalo House a Milano, indagati dirigenti del Comune

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

La guardia di finanza ha sequestrato l'area urbana all'angolo tra via Valtellina e via Lepontina in zona Farini a, dove si trova il cantiere del'. Secondo gli investigatori, ci sarebbero "violazioni della normativa urbanistica". Tra gli indaganti, anchedel