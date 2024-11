Lapresse.it - Scuola: Raimo, sconcertato e traumatizzato, provvedimento molto grave

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Milano, 7 nov. (LaPresse) – “Da oggi non sono in classe per tre mesi: sono, mi sembra. Ora con il sindacato e gli avvocati cercherò di difendermi. Penso di essere la vittima in questo caso”. Così a LaPresse Christian, scrittore e insegnante del liceo Archimede raggiunto ieri daldell’Ufficio scolastico regionale che lo ha sospeso per tre mesi dall’insegnamento con la decurtazione dello stipendio al 50%. “In questo momento sonoda unche mi sembra”, ha aggiunto.