Quicomo.it - Scoperto chi era l'uomo che scaricava i fusti di olio nel parcheggio della Statale 36

Leggi l'articolo completo su Quicomo.it

Da Inverigo a Giussano per abbandonare 5per il trasporto dell’per il motore diesel. Ma grazie alle telecamere l’– un cittadino romeno – è stato “pizzicato” e sanzionato.Il fatto è avvenuto alla fine di ottobre quando isono stati abbandonati in via San Giuseppe a.