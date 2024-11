Tg24.sky.it - Sciopero nazionale trasporto pubblico 8 novembre 2024, orari e fasce di garanzia dei mezzi

Si prospetta un venerdì nero per i trasporti domani 8: previsto infatti unodi 24 ore, dalle 0:00 alle 23:59, di tutti idellocale. A proclamarlo sono stati i sindacati Filt Gil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna “per il rinnovo del Ccnl, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro". A rischio anche le tradizionalidi: per la prima volta dopo 19 anni l’agitazione potrebbe non averee sicure per i viaggiatori. In occasione di questo, a Roma si terrà anche una manifestazione davanti al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture a partire dalle 10.30.