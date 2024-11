Thesocialpost.it - Schianto tremendo, tre vigili falciati da un ubriaco

Grave incidente sulla via Tiburtina all’altezza del ponte del Grande raccordo anulare. Tre agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei rilievi di un precedente sinistro stradale, sono stati investiti da un’auto in transito. L’incidente ha coinvolto due agenti donna e un uomo, quest’ultimo in condizioni critiche, ora ricoverato al San Camillo.Dinamica dell’incidenteI tre agenti, appartenenti al IV gruppo Tiburtino, avevano messo in atto le misure di sicurezza previste per garantire lo svolgimento dell’attività di accertamento sul luogo dell’incidente. Tuttavia, un veicolo li ha travolti, terminando la sua corsa solo dopo aver impattato violentemente anche contro il mezzo di servizio della polizia locale.Feriti e trasporti in ospedaleA seguito dell’impatto, i tre agenti sono stati soccorsi in codice rosso e trasferiti in diverse strutture ospedaliere.