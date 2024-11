Lookdavip.tgcom24.it - Scarpe bicolor, il trend più sorprendente dell’autunno

Indecise sul colore delle calzature da sfoggiare in autunno? La moda dellee mette d’accordo tutte. Elegante ma anche divertente, è l’ideale per accendere il look con un tocco inaspettato su décolleté, mocassini, sneakers. Le vip dettano la nuova tendenza che, c’è da aspettarselo, sarà seguitissima.Dalle sneakers ai tacchiElisabetta CanalisSportive o chic, lesono adatte a qualsiasi situazione e dalle sneakers alle décolleté se ne trovano per ogni gusto. Elisabetta Canalis sceglie comode e pratiche sneaker On, un modello pensato per la corsa ma perfetto anche per una passeggiata in città se non si vuole rinunciare a stile e comodità. Benedetta Parodi preferisce invece tacchi alti Cavallini in pelle. La conduttrice ha sfoggiato un modello elegantissimo, con un sinuoso intreccio black and white.